MENTANA – Gli autobus tornano a percorrere il tragitto Spontini-Monteverdi-Reatina

Tramite una delle ultimissime ordinanze del 2023, il Comune di Mentana ha individuato un nuovo percorso per i mezzi di trasporto pubblico (“CO.TRAL” E “CORSI E PAMPANELLI”) provenienti da Roma e Palombara Sabina.

Gli autobus seguiranno un itinerario che consentirà una migliore fruizione del servizio stesso da parte del pubblico, in particolar modo dei pendolari, nonché una riduzione dei disagi dovuti alla circolazione dei mezzi pesanti in via Moscatelli

Via Moscatelli non sarà più oggetto di passaggio di mezzi pesanti in quanto il percorso dei mezzi di trasporto pubblico, sia nella direttrice Roma-Monterotondo e nella direttrice Palombara-Monterotondo, da oggi 3 gennaio 2024 saranno deviati in via Spontini, per poi percorrere via Monteverdi, l’ultimo tratto di via Reatina e si immetteranno infine in via Amendola.

Per meglio facilitare l’utilizzo del servizio saranno istituite le seguenti fermate temporanee: via Spontini all’altezza del civico 57; via Monteverdi all’altezza del civico 51 – Palestra Energym; via Reatina all’altezza del civico 77.