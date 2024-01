TIVOLI – Ospedale, nasce un Comitato per la riapertura

L’obiettivo dichiarato è che non si spengano i riflettori perché il Diritto alla Salute della popolazione di Tivoli e dei paesi limitrofi viene prima di ogni altra cosa.

Nasce con questi presupposti il “Comitato per la riapertura dell’Ospedale”, un gruppo di operatori sanitari e cittadini che hanno creato una pagina Facebook con più di mille follower con l’obiettivo di veder riemergere dalle ceneri il “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, chiuso e sequestrato dalla Procura a seguito del tragico incendio divampato nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 dicembre 2023 costato la vita a tre anziani pazienti.

La prima uscita pubblica del “Comitato per la riapertura dell’Ospedale” è prevista per sabato 27 gennaio alle ore 10 per un sit-in in largo San Giovanni davanti allo storico portone del “San Giovanni Evangelista”.

“Dal giorno dopo del terribile incendio che ha colpito il nostro ospedale, tutti gli operatori sanitari si sono attivati con tutti i mezzi a loro disposizione per sensibilizzare cittadini, associazioni, forze politiche, organizzazioni sindacali ed istituzioni – si legge in una nota del neonato Comitato – L’Azienda Roma 5 in questi giorni ha fornito alcune indicazioni sulla situazione attuale che ancora non appaiono certe nei tempi e nei modi.

Per sostenere con più forza possibile tutte le iniziative a favore della riapertura del nostro ospedale è nostra intenzione mettere in campo le nostre energie , le nostre proposte e costituire un Comitato per promuovere iniziative utili a sensibilizzare quante più persone possibili per riaprire prima possibile il nostro ospedale”.

Al sit-in sono invitati a partecipare tutte le cittadine e i cittadini, il personale sanitario e le organizzazioni sindacali, i sindaci e le amministrazioni locali, le associazioni e le forze politiche del territorio.