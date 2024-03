MENTANA – Forno Crematorio, anche Forza Italia vanta di aver fermato il progetto

Giornata di comunicati stampa da parte delle forze politiche di maggioranza in Regione Lazio, quella di oggi, martedì 12 marzo, relativi al Forno Crematorio di Mentana, approvato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Benedetti e contestato duramente da migliaia di cittadini costituitisi nel “Comitato del NO”.

Stamane l’Assessore regionale Giancarlo Righini ha presentato un emendamento che verra discusso domani riguardante disposizioni in materia di impianti crematori al fine dell’adozione di un Piano regionale di coordinamento, che sancisce, inoltre, la sospensione dei procedimenti autorizzatori in corso e la realizzazione di nuovi impianti su tutto il territorio regionale fino alla data di approvazione di opportuna normativa in merito ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

La discussione dell’emendamento domani in aula è stato commentato in una nota anche dal consigliere regionale del Lazio di Forza Italia, Fabio Capolei.

“Sono felice – si legge in un comunicato – per i tanti cittadini di Mentana, e non solo, che in queste settimane si sono battuti insieme a noi per fermare la realizzazione del tempio crematorio all’interno del cimitero comunale di Mentana.

Abbiamo vinto.

Con un’interrogazione che ho presentato, ormai un mese fa, insieme alla Consigliera Marika Rotondi, abbiamo sollecitato l’assessore all’Ambiente e la Giunta a intervenire per fermare un’opera – a nostro avviso – dannosa. Un’azione la nostra che ha spinto la Giunta a promuovere un emendamento alla proposta di legge regionale 134/2024, che sarà discussa domani in aula, che di fatto sospende la realizzazione dell’impianto”.

“Ringrazio – aggiunge il consigliere regionale Fabio Capolei – Fiorella Di Natale, membro del direttivo provinciale di Forza Italia, e Carmelo Sabatelli, della associazione “Progetto Mentana”, per l’impegno, la passione e la determinazione che hanno messo in queste settimane nel sollecitare il nostro intervento nell’interesse della comunità di Mentana e delle aree limitrofe”.