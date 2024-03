Piano del Governo contro la “droga degli zombie”

Si chiama Fentanyl, ma è meglio nota come ‘droga degli zombie’, perché 80 volte più potente della morfina e ha effetti devastanti e letali.

Oggi, martedì 12 marzo, la premier Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia è “una delle primissime Nazioni in Europa ad adottare un piano molto articolato di prevenzione contro l’uso improprio del fentanyl e degli altri oppioidi sintetici”.

Il “Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio del Fentanyl e di altri oppiacei sintetici” è stato presentato stamane a Palazzo Chigi dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano che pur stimando un picco di decessi da 68mila a 109mila nel 2022 ha escluso la presenza di un’emergenza in Italia.

“Questa droga è detta degli zombie, perché trasforma gli assuntori in mostri che camminano – ha detto il sottosegretario – Ha effetto analgesico ma al di fuori di tali circuiti sanitari sta sostituendo eroine e può causare morte dopo soffocamento.

E’ a basso costo, ne basta poco. In Italia non c’è un’emergenza Fentanyl ma c’è negli Usa e non essendoci frontiere invalicabili è bene non trovarsi scoperti”.

“Quello del Fentanyl – ha aggiunto il sottosegretario Mantovano – non è un traffico limitato agli Usa. In Ue ci sono segnali in Portogallo e Gb. La nostra intelligence segnala un interessamento della ‘ndrangheta anche se stanno testando il mercato per verificare la convenienza del suo inserimento sul mercato”.

“Oggi i cattivi maestri sono ad esempio i rapper e non più gli apologeti del terrorismo. Su internet i loro testi sono facilmente rintracciabili e arrivano agli adolescenti senza filtri esaltando tale sostanza. Quindi le famiglie devono accrescere l’attenzione”, ha concluso il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.