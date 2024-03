MONTEROTONDO – Via San Martino al buio, raccolta firme dei cittadini per avere l’illuminazione

In passato più di qualche vettura in transito si è scontrata con cinghiali sbucati sulla carreggiata all’improvviso.

Ma i disagi sono all’ordine del giorno soprattutto durante le ore serali e notturne.

Sempre a causa dell’assenza dell’illuminazione pubblica.

Un tratto di via San Martino, a Monterotondo

Per questo venerdì 8 marzo gli abitanti di via San Martino a Monterotondo hanno presentato una petizione popolare al sindaco Riccardo Varone, all’assessora alle Opere pubbliche e vice sindaca Isabella Bronzino, al consigliere delegato Michele Bavaro, oltre che al sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale Roberto Gualtieri, al vice sindaco Pierluigi Sanna e alla consigliera delegalata alla Viabilità Manuela Chioccia.

Obiettivo dei firmatari è ottenere l’installazione dell’illuminazione pubblica in via San Martino, una strada ad elevata percorrenza in parte di competenza comunale e in parte della Città Metropolitana che collega il centro di Monterotondo con la via Salaria.

La richiesta dei cittadini riguarda un tratto di circa 800 metri che a loro dire è “terra di nessuno”.

“Questa situazione – si legge nella raccolta firme – risulta particolarmente pericolosa per i residenti e gli utenti della strada, in quanto la scarsa visibilità aumenta il rischio di incidenti e di azioni criminali, rendendo difficile il transito e creando un senso di insicurezza per chi si trova a camminare da solo. Inoltre la scarsa illuminazione favorisce atti vandalici e furti, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini”.

“La situazione sta diventando sempre più critica – scrivono ancora i cittadini nella petizione – non essendoci marciapiedi e alcuna forma di illuminazione, è aumentato il rischio di aggressione animali anche a causa dei cinghiali, che spesso attraversano la strada, non risultando visibili rischiano di causare seri incidenti, tra l’altro, già verificatisi in passato.

Inoltre, l’assenza di illuminazione adeguata può influire negativamente sulla qualità della vita dei cittadini, limitando la possibilità di svolgere attività all’aperto in sicurezza e rendendo poco invitanti le aree circostanti”.

“Si chiede cortesemente al Comune, o a chi di competenza – è l’appello degli abitanti di via San Martino – che venga preso in considerazione un intervento per risolvere la situazione valutando la possibilità di installare dei punti luce nel suddetto tratto, nonché di migliorare la sicurezza stradale anche con la realizzazione di marciapiedi al fine di garantire una maggiore sicurezza e comfort per tutti i residenti e i visitatori di questa zona”.