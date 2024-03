GUIDONIA - “Matrimonio a Trastevere”, la commedia in romanesco fa il tutto esaurito

Un “piacione” di quartiere conquista un’infinità di amanti saltando da un letto all’altro, fino a quando trova la donna che lo farà capitolare.

E’ la trama di “Matrimonio a Trastevere”, la commedia in dialetto romanesco messa in scena dall’Associazione Culturale Teatrale “Thalia” che sta registrando il tutto esaurito al Teatro comunale “Dario Vittori” di Montecelio.

Domenica 10 marzo i 109 biglietti sono andati esauriti e sarà sold out anche domenica prossima 17 marzo.

La commedia in due atti è firmata da Massimo Zizza, 72 anni di Guidonia Centro, ex ufficiale dell’Aeronautica militare, già autore di altre 5 commedie e di 3 romanzi, che in scena interpreta il personaggio di Mentuccia.

I protagonisti di “Matrimonio a Trastevere” sono: Tony Vitale (Cencio), Antonella Artipoli (Savina), Duilio Ballacci (Camillo), Alessandra De Santis (Bice), Lorenzo Mariani (Erminio), Giulia Ferrara (Teresa), Roberta Russo (Armanda), Tommaso Romanazzi (Nicola), Barbara Bonifazi (Rosalba) e appunto Massimo Zizza (Mentuccia).

La regia è firmata da Sergio Fedeli, gestore del Teatro Dario Vittori di Montecelio, mentre l’aiuto regia è affidata a Chiara Pomponii.

Alla chitarra Paolo Stilo.

“La commedia è ambientata in una piazzetta antistante un’osteria di Trastevere – spiega Massimo Zizza, autore del testo e di 5 canzoni su 6 cantate durante l’opera – L’ho scritta nel 2015 e presentata nello stesso anno, ma ora è stata rivisitata insieme al mio amico regista Sergio Fedeli”.

La collaborazione tra Zizza e Fedeli non è l’unica novità.

Metà degli attori protagonisti di “Matrimonio a Trastevere” è al debutto su un palcoscenico: dal maggiore dell’Aeronautica militare Roberta Russo di Guidonia, all’ex maresciallo Lorenzo Mariani, anche lui di Guidonia, ex membro della banda musicale dell’Arma Azzurra, passando per Barbara Bonifazi di Setteville e Giulia Ferrara di Guidonia, fino al maresciallo dell’Aeronautica ed ex Falco blu Tommaso Romanazzi di Guidonia.

“Matrimonio a Trastevere” segna inoltre il debutto nell’aiuto regia per Chiara Pomponii, 24enne dell’Albuccione, Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, studentessa per la Laurea Magistrale di Psicologia clinica, cintura nera secondo Dan e istruttrice di judo, già autrice della raccolta di 15 poesie intitolata “Euro2021” e pubblicata da Aletti Editore, selezionata insieme ad altri 5 autori in tutta Italia.

“L’esperienza dell’aiuto regia è iniziata per caso – spiega Chiara Pomponii – nella compagnia recita una mia amica, andavo a vedere le prove e ho finito per imparare tutte le battute a memoria. Così il regista mi ha coinvolta dandomi carta bianca.

Non finirò mai di ringraziare Sergio Fedeli per avermi accolta senza giudizio, concedendomi l’opportunità di far emergere la mia creatività”.

“Il mio futuro? – conclude Chiara Pomponii – Sogno di lavorare nel sociale come psicologa del benessere e soprattutto nel campo delle disabilità”.

Le prossime rappresentazioni di “Matrimonio a Trastevere” si terranno al Teatro Dario Vittori di Montecelio venerdì sera 15 marzo alle ore 20,45; domenica 17 marzo alle ore 18; venerdì 22 marzo alle ore 20,45; sabato 23 marzo alle ore 18; domenica 24 marzo alle ore 18.

Info e prenotazioni: 391 4093323