GUIDONIA - Bando per l’inserimento di sei disoccupati

Il comune di Guidonia Montecelio ha pubblicato l’avviso per la selezione di sei candidati per inserimento occupazionale nell’ambito del progetto “Comitati Locali per l’Occupazione”.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Lombardo risulta essere stata ammessa e finanziata dalla Regione Lazio nell’ambito del progetto denominato “Guidonia e il suo patrimonio artistico-culturale-turistico” presentato con ETS Il Picchio Propositivo ODV –AM.AL. F.I. S.r.l. Impresa Sociale – MMG Formazione Cooperativa Sociale ETS -Roma Formazione S.r.l.: l’obiettivo è promuovere un intervento finalizzato ad incentivare l’occupazione e la creazione di nuove opportunità occupazionali e di inclusione nel mondo del lavoro.

Requisiti:

essere residenti e/o domiciliati nel Lazio; essere disoccupati di lungo periodo (da almeno 6 mesi) o essere lavoratori con contratti di lavoro con reddito inferiore a 10.000,00 euro annui; se stranieri essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

La domanda va presentata in carta semplice e/o secondo l’allegato “A” con la dichiarazione sottoscritta dall’interessato secondo quanto previsto dal D.P.R.28 dicembre 2000 n.445, allegando i seguenti documenti:

– fotocopia del documento di identità (in corso di validità)

– fotocopia del codice fiscale

La domanda va presentata in carta semplice e/o secondo l’allegato “A” entro il 09/04/2024 ORE 12.00 a mezzo pec: protocollo@pec.guidonia.org o a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente (Piazza Matteotti) negli orari di apertura al pubblico

Bando selezione CLO -signed

all. A domanda di partecipazione