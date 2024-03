Si chiama “Adotta un’aiuola”, è un’iniziativa del Comune di Tivoli finalizzata all’affidamento ed alla manutenzione delle aree verdi e del verde pubblico di proprietà comunale mediante contratti di “sponsorizzazione” con privati, disponibili a farsi carico, a titolo volontario, della cura di piccoli angoli verdi.

Così ieri, giovedì 14 marzo, con la determina numero 766 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - il dirigente all’Ambiente Matteo Neri ha affidato l’area verde di viale delle Nazioni Unite sotto Rocca Pia e antistante la fermata della linea “Cat” all’agenzia assicurativa “Sari Snc” di Sauro Berretta.

Con l’atto viene approvata la convenzione annuale secondo la quale la gestione dell’area richiesta in adozione consisterà principalmente in interventi di manutenzione: in particolare, il taglio dell’erba in tutta l’area dell’aiuola, la potatura di tutte le piante di Oleandri a regola d’arte, la pulitura e la sistemazione dell’aiuola.

Nella richiesta presentata al Comune lo scorso 20 dicembre 2023 la “Sari Snc” ha garantito inoltre la “custodia attiva” dell’area e la pulizia delle parti in travertino, con prodotti specifici che non ne intacchino e/o rovinino la struttura, così anche per la Fontana in Travertino.

Nell’ambito della gestione dell’area non è prevista alcuna attività a fini di lucro, qualunque variazione dovrà essere preventivamente comunicata ed attuata solo previa approvazione da parte dell’Ente.

La “Sari Snc” di Sauro Berretta potrà pubblicizzare l’adozione dell’aiuola con l’affissione, in loco, di un cartello informativo da concordare con il Settore Ambiente del Comune di Tivoli.