Uno accusava gli altri di essere stato derubato. In quattro giuravano che era stato lui a picchiare una donna del gruppo.

Dopo dieci anni, il processo si è concluso in un nulla di fatto.

Così mercoledì 13 marzo il Tribunale di Tivoli ha assolto in primo grado dall’accusa di rapina perché il fatto non sussiste Francesca T., 32enne italiana, Mohamed S., egiziano di 46, Hamed S., anche lui egiziano di 28 anni, tutti residenti a Guidonia Montecelio, e Maria Rita D., 39enne italiana residente nella Capitale.

Il Collegio presieduto da Sergio Umbriano – a latere i giudici Giovanni Petroni e Matteo Petrolati – ha inoltre deciso di non doversi procedere nei confronti dei 4 imputati per lesioni personali aggravate per intervenuta prescrizione del reato.

Secondo la ricostruzione dei magistrati, il 2 dicembre 2014 a Villalba di Guidonia i due uomini e le due donne avrebbero rapinato Mostafa A., un 64enne commerciante egiziano, anche lui imputato per il reato di lesioni personali nei confronti della 32enne Francesca T.

Stando all’accusa, approfittando di un momento di concitazione durante un violento litigio, si sarebbero impossessati di 2.350 euro in contanti, di un bracciale in oro e di 5 sterline inglesi raffiguranti la Regina Vittoria e Re Giorgio.

Il commerciante egiziano fu preso a calci e pugni a tal punto da doversi far medicare in ospedale, dove gli fu diagnosticata una contusione alla spalla giudicata guaribile in due giorni.

Al pronto soccorso fu accompagnata anche Francesca T., che fu medicata e dimessa con una prognosi di 3 giorni per alcune contusioni.

All’arrivo dei carabinieri, ognuno riferì la propria versione dei fatti: a distanza di dieci anni è arrivata la sentenza.

Le motivazioni saranno depositate tra 90 giorni.