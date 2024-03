GUIDONIA – “Stop al genocidio palestinese”, fiaccolata pacifista in Centro

Si è svolta oggi pomeriggio, sabato 16 marzo, a Guidonia, la “Fiaccolata per chiedere lo stop al genocidio del popolo palestinese” autorizzata dalla Questura di Roma – Commissariato di Polizia di Guidonia.

Il corteo, partito da piazza Francesco Baracca, ha visto la partecipazione di circa cento pacifisti che hanno raggiunto Piazza Matteotti, percorrendo Viale Roma, Largo Duca d’Aosta e Via Leonardo da Vinci.

Far sentire la nostra voce è un dovere, non è più possibile voltare lo sguardo visto quanto sta accadendo ormai da mesi a Gaza –

commentano gli organizzatori della fiaccolata senza colori politici – Scendiamo nelle strade della nostra città per gridare con forza lo stop al genocidio palestinese che si sta perpetrando ormai da tempo in Medio Oriente: il gran numero di vittime civili, donne e bambini, non può né deve essere giustificato dal diritto alla difesa che Israele pone alla base delle sue azioni militari.

Quello che proviene dalla Palestina è un colpo al cuore di tutti, e non può più essere accettato”.