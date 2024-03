MENTANA – Spaccia cocaina in Centro, arrestata pusher insospettabile

E’ stata sorpresa mentre cedeva una dose ad un cliente.

Così venerdì 15 marzo i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti una 40enne italiana residente a Mentana con la fedina penale immacolata.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, da giorni i militari avevano notato l’insospettabile donna muoversi con fare sospetto nelle strade del Centro di Mentana.

Venerdì pomeriggio durante un servizio di controllo del territorio gli investigatori l’hanno beccata sul fatto mentre vendeva una confezione di cocaina ad un consumatore.

Durante la perquisizione la 40enne è stata trovata in possesso di altre 4 dosi di polvere bianca.

Sabato 16 marzo il Tribunale di Tivoli ha convalidato l’arresto rimettendo la donna in libertà in attesa di processo anche per la sua incensuratezza.