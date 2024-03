GUIDONIA – Case popolari, il Comune sfratta l’inquilina morosa

Per anni non ha versato il canone di locazione e gli inviti a regolarizzare la sua posizione si sono rivelati inutili. Per questo ora il Comune di Guidonia Montecelio ha deciso di sfrattare l’inquilina morosa.

Lo stabilisce la delibera numero 27 approvata dalla giunta comunale martedì 11 marzo.

Con l’atto viene accolta la richiesta della Dirigente dell’Ufficio Casa Paola Piseddu e dato mandato all’Avvocatura dell’Ente di promuovere un’azione giudiziaria per il rilascio per morosità della casa popolare ubicata nel complesso di Edilizia Residenziale Pubblica di Largo Trieste 14, a Villalba.

L’assegnataria avrebbe accumulato un debito nei confronti dell’Ente di oltre 10 mila euro.