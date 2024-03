MONTEROTONDO – Occupa un terreno privato e lo trasforma in discarica, denunciato

E’ stato sorpreso all’interno di un terreno privato trasformato in discarica abusiva.

Una panoramica dei rifiuti abbandonati sul terreno sequestrato a Monterotondo

Per questo ieri, martedì 19 marzo, gli agenti della Polizia Locale di Monterotondo hanno denunciato un 45enne romeno senza fissa dimora per gestione incontrollata di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e per occupazione abusiva di un’area ubicata in via delle Fornaci, la strada che collega il Centro della città eretina con la Salaria.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, il blitz degli agenti diretti dal Comandante Michele Lamanna è scattato a seguito di un controllo a tappeto sul territorio attraverso l’utilizzo di un drone, come avviene oramai da mesi.

Sorvolando il cielo sopra via delle Fornaci, l’attenzione dei vigili urbani si è concentrata su un terreno ubicato in una zona che un tempo era destinata alla coltivazione dei campi.

Le immagini registrate dal drone non lasciavano spazio a dubbi, così le pattuglie degli agenti hanno raggiunto il terreno invisibile dalla strada a causa della folta vegetazione scoprendo la discarica abusiva.

Sul terreno c’era di tutto: dai mobili ai materassi, dai rifiuti di plastica agli scarti di materiale edile, secchi di vernice e lastre di eternit, bombole del gas ed estintori, persiane e finestre, pneumatici, marmitte e parti di veicoli, oltre a tre automobili abbandonate e un motorino.

Nell’area è stata inoltre rinvenuta una roulotte all’interno della quale erano presenti degli indumenti. Indizio che fa presupporre che il terreno fosse abitato.

Una parte dei cumuli di rifiuti sequestrati dalla Polizia Locale di Monterotondo

Gli agenti hanno sequestrato l’area e rintracciato l’attuale proprietario a carico del quale il Comune di Monterotondo emetterà l’ordinanza per la bonifica dai rifiuti.