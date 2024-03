SUBIACO – La moto scarroccia sull’asfalto, conducente avvolto dalle fiamme

Drammatico incidente stradale nel centro di Subiaco. Il bilancio è di un’auto danneggiata, una moto e il conducente avvolti dalle fiamme.

Il fatto è accaduto martedì pomeriggio 19 marzo all’altezza dell’incrocio tra via XX Settembre e via Vittorio Veneto.

Una Ford Fiesta procedeva lungo via XX Settembre e, appena superato lo stop, si è scontrata con una moto KTM 600 proveniente da via Veneto e condotta da un 23enne italiano di Rocca Santo Stefano.

A causa dell’impatto, la moto ha scarrocciato sull’asfalto e le scintille con la perdita di carburante hanno orginato un incendio della moto che ha avvolto anche il 23enne.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri, oltre ai sanitari del 118 che hanno accertato la gravità delle ferite e delle ustioni e hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza.

Il ragazzo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio di Roma: non è in pericolo di vita.

Pare che il primo a prestare soccorso al giovane motociclista sia stato un residente che ha prontamente spento le fiamme agli arti inferiori e superiori.