CASTELNUOVO DI PORTO – Scomparso come un fantasma, il giallo del tabaccaio Emiliano Lesti

E’ uscito di casa alle 5 del mattino per recarsi sul posto di lavoro, ma nella sua tabaccheria non è mai arrivato.

Era il 20 marzo 2019.

A distanza di 5 anni Emiliano Lesti di Castelnuovo di Porto è ancora un fantasma scomparso nel nulla.

L’appello di Micaela Angela Romitelli al programma di Rai3 “Chi l’ha visto?”

Per questo stasera, mercoledì 20 marzo, a “Chi l’ha visto?”, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli, la compagna Micaela Angela Romitelli lancia l’ennesimo appello.

Emiliano Lesti, titolare della tabaccheria di via Flaminia a Castelnuovo di Porto: è scomparso dal 20 marzo 2019

“Ci hai lasciato in un silenzio che fa male – dice la donna in lacrime – Tu non eri silenzioso, tu non lo sei, tu sei un gran chiacchierone: vedi di telefonare, vedi di farti sentire, poni fine a questo dolore tremendo per tutti quanti.

Ti amiamo tutti.

Ti amo”.

Il giallo di Emiliano Lesti inizia la mattina di mercoledì 20 marzo 2019, intorno alle 5, equando si allontana a piedi dal suo appartamento in zona Valle Ioro.

Lascia i documenti nella casa in cui vive insieme alla compagna dopo la separazione dalla ex moglie dalla quale ha avuto due figlie. Trovate le chiavi attaccate alla porta di casa e quelle della sua tabaccheria all’interno.

L’auto parcheggiata nei pressi, ma di lui nessuna traccia.

Cosa gli è successo?

Quella mattina il commerciante 48enne non si reca, come sempre, nella sua edicola-tabaccheria di via Flaminia 2, all’ingresso di Castelnuovo di Porto. Una sua dipendente, non vedendolo arrivare, chiama l’uomo sul cellulare ma risulta spento.

Subito dopo la denuncia di scomparsa carabinieri e protezione civile, con l’ausilio di cani ed elicotteri, setacciano ogni anfratto della zona, anche aree piuttosto vaste di boscaglia senza ritrovare alcuna traccia dell’uomo.

“Non esiste che il mercoledì non aprisse la tabaccheria – spiega la compagna a “Chi l’ha visto?” – mercoledì è una giornata particolare, era il giorno nero della settimana perché c’era lo scarico delle sigarette e tante cose da fare”.

Quel giorno Emiliano Lesti avrebbe dovuto pagare lo scarico delle sigarette con 15 mila euro in contanti, soldi che però lascia a casa della compagna, esce di casa due ore prima rispetto al solito e sparisce.

“Non è da lui – racconta la compagna – non è una sparizione volontaria, se una persona vuole andare via ha bisogno di soldi, non avrebbe lasciato 15 mila euro in casa, se li sarebbe portati via”.

“Io vorrei sapere a che punto sono le ricerche – prosegue Micaela Angela Romitelli – se lo stanno ancora cercando, se stanno indagando, se hanno chiuso il fascicolo, se si è fatto vivo con qualcuno e non con me”.