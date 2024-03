GUIDONIA – Derubati al Colosseo, i turisti rintracciano la refurtiva al campo rom

Erano arrivati nella Città Eterna per trascorrere qualche giorno di spensieratezza, invece si sono ritrovati “spogliati” di tutti gli effetti personali.

Compreso un dispositivo elettronico con Gps grazie al quale hanno potuto recuperare il maltolto: la refurtiva era all’interno del campo rom abusivo dell’Albuccione, a Guidonia, il più grande insediamento nomade della provincia di Roma.

Per questo i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tivoli e della Stazione Carabinieri di Tivoli Terme hanno denunciato un uomo di 27anni e una donna di 30 anni per ricettazione in concorso.

Secondo un comunicato stampa dell’Arma, la famiglia di turisti americani, giunta nella Capitale, aveva subito un furto all’interno di un minivan noleggiato per muoversi in città.

Dopo averlo parcheggiato di sera nelle vicinanze del Colosseo per una passeggiata, al ritorno i turisti hanno trovato il finestrino del mezzo rotto e tutte le valigie sparite con effetti personali, vestiti, diversi dispositivi elettronici.

Tra i dispositivi uno, rimasto acceso, comunicava la posizione tramite geolocalizzazione G.P.S.. Gli sfortunati turisti hanno dunque deciso di seguire il segnale, che portava nel campo nomadi dell’Albuccione, periferia di Guidonia Montecelio.

La famiglia ha subito contattato i Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme che, insieme ai colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tivoli, hanno fatto ingresso nel campo, dove in una baracca veniva trovata gran parte della refurtiva nella disponibilità di un uomo di 27anni ed una donna di 30.

La refurtiva è stata subito riconsegnata ai legittimi proprietari, che hanno ringraziato calorosamente i militari per il rapido ed efficace intervento, mentre i due rom sono stati denunciati per ricettazione alla Procura della Repubblica di Tivoli.