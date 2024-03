Auto “parcheggiata” sulle rotaie, il conducente era ubriaco

Ricordate l’Opel Astra “parcheggiata” sulle rotaie alla stazione Termini di Roma? (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Era stato un incidente.

Secondo la ricostruzione della Polizia Locale di Roma Capitale, verso le 4 del mattino di giovedì 21 marzo l’uomo al volante aveva perso il controllo della vettura terminando la corsa sulle rotaie del trenino Roma-Centocelle in via Giovanni Giolitti.

Sul posto era intervenuta una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma e aveva trovato alla guida un uomo albanese di 39 anni.

Sottoposto dagli agenti all’alcol test, è risultato positivo.

Per l’uomo é scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza, con immediato ritiro della patente di guida.

Atac ha interrotto l’ultima tratta del servizio con i passeggeri che hanno dovuto utilizzare i bus e i tram.

Le operazioni di rimozione della vettura da parte dei vigili del fuoco con l’ausilio dell’autogru sono terminate dopo circa 7 ore: per accedere ai binari è stato necessario tagliare una parte della ringhiera di protezione che divide la ferrovia dalla strada.