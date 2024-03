GUIDONIA – Via Selciatella, sos dei residenti: “Strada invasa dai contatori”

“Questa è ancora a tutt’oggi la situazione contatori in via della Selciatella!!!! Visto che è stato preso il responsabile, perché non fargli rimuovere lo scarico????”.

E’ l’appello al quotidiano della città del Nordest Tiburno.Tv di Clelia C., una residente nella zona di via della Selciatella, la strada che collega Guidonia al Parco dell’Inviolata, luogo preferito dagli svuotacantine abusivi per scaricare rifiuti di ogni genere.

Proprio lì lo scorso mercoledì 31 gennaio sono stati scaricati centinaia di contatori idrici intestati a “GAIA S.p.A.”, il gestore idrico della Toscana che copre le aree di Massa Carrara, Lucca, Pistoia e le zone della Versilia Garfagnana e Lunigiana (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Visionando le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del Comune di Guidonia Montecelio i Carabinieri Forestali e gli agenti della Polizia Locale, coordinati dalla Procura di Tivoli, hanno scoperto la targa di un furgone Isuzu con cassone aperto intestato ad un 49enne disoccupato italiano residente a San Cesareo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Le indagini proseguono per identificare chi fosse alla guida del mezzo ed accertare eventuali responsabilità.

Ma i disagi per i residenti restano.

“Gentilmente – scrive alla redazione di Tiburno.Tv la signora Clelia C. allegando un paio di immagini della situazione attuale – potete riportare questa notizia all’attenzione dell’amministrazione comunale e della Polizia ambientale perché noi proprietari per accedere al fondo siamo costretti a passare su un cumulo di plastica e vetro mettendo a rischio ogni volta i nostri pneumatici.

Grazie mille!!!!”.