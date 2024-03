Autismo, il 2 aprile la Giornata Mondiale della Consapevolezza

Martedì 2 aprile è la giornata durante la quale si celebra la consapevolezza sull’autismo, una condizione che in Italia interessa 1 bambino su 77, tra i 7 e i 9 anni di età, con una prevalenza maggiore nei maschi di 4,4 volte in più rispetto alle femmine (*dati del “Progetto Osservatorio per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico” coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute).

A conti fatti, stiamo parlando di circa 500mila famiglie italiane coinvolte.

Istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, la giornata del 2 aprile ha l’obiettivo di sensibilizzare la nostra società sui bisogni delle persone che manifestano questo disturbo, a partire dalla consapevolezza condivisa di che cosa è l’autismo e della necessità di far convivere modi diversi di essere e di vivere la realtà.

In occasione di questa ricorrenza, martedì 2 aprile dalle 16,30 alle 19,30, il Polo Riabilitativo Nuova Sair di via Francesco Paciotti 21, a Roma, specializzato nella diagnosi e nel trattamento dei disturbi del neurosviluppo, si trasforma per un pomeriggio in un parco divertimenti inclusivo, dove incontrarsi e giocare tutti insieme.

Per tutti i bambini ci saranno tanti giochi, attrazioni e street food: dal tiro al segno al lancio degli anelli, dal gioco della pesca ai gonfiabili, per celebrare in allegria questo importante appuntamento all’insegna dell’inclusività.

Inoltre, i professionisti del Polo sono a disposizione delle famiglie per fornire informazioni sui percorsi riabilitativi.

Richiesta prenotazione, al link https://2aprile24-poloriabilitativo.youcanbook.me/