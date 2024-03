TIVOLI – Marco Petrini, personalità rara e sensibilità unica

“Personaggio straordinario ed unico in un mondo ancora più povero da ora in poi. Ci hai lasciato col fiato sospeso e poi… più nulla. Non mi do pace. Non ci credo. Non è possibile. Sei stato un essere imprendibile in un mondo stereotipato!”. Marco Petrini, il 37enne medico veterinario di Tivoli, famoso sui Social come “Dottor Pet”, deceduto ieri, domenica 23 marzo, presso il policlinico “Umberto I” di Roma dove era ricoverato da qualche settimana a causa di un male incurabile ( E’ l’omaggio su Facebook per, il 37enne, famoso sui Social come, deceduto ieri, domenica 23 marzo, presso ildove era ricoverato da qualche settimana a causa di un male incurabile ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ). C’è stima, affetto e amicizia nelle parole dedicate dal Dottor Gianluca Marchetti, titolare della “Clinica Veterinaria Guidonia” di via dell’Universo, nei pressi dell’ex kartodromo “Pista d’Oro”, dove Marco Petrini lavorava dal 2018 come specialista nella cura degli animali esotici.

“Siamo Tutti Distrutti – scrive il Dottor Marchetti a nome di tutto lo staff sul suo profilo Facebook – Mi scuserai se non ho avuto voglia di usare i tuoi canali preferiti per darti un giusto tributo fin ora ma… questa volta non mi andava molto di “condividere”!

E poi so che potrei scrivere per ore senza riuscire a descrivere sufficientemente la tua unicità.

Sei sempre stato l’eccezione alla regola, il cuore oltre l’ostacolo, il paroliere della serata.

Ho scorso tra risate e singhiozzi la galleria del mio telefono e ho decine e decine di foto e video esilaranti con te!

Vorrei che tutti sapessero che profondità umana c’era sotto la corazza da istrione che ti eri finemente costruita addosso.

Impiegherò la vita intera a raccontare di te.

Sarai certamente colpito dall’infinità di affetto che straripa dai post su tutti i social.

Ho ricevuto migliaia di messaggi negli ultimi mesi ed ancora di più nelle ultime ventiquattro ore ma…non riesco a trovare la forza per scrivere a ciascuno che purtroppo è vero ciò che mi chiedono sbalorditi.

Sei sempre stato un cavallo indomabile!

Personalità unica che non può passare inosservata.

Tu con i tuoi tormentoni, le frasi fatte, le intuizioni, i versi, gli anatemi, le espressioni ridicole, le facce buffe da star scanzonata, il viso da bambinone e la voce da Alberto Sordi, i modi dolci in un corpo da omaccione, la sete di vita, la voglia di entrare nel cuore di tutti.

Uno spessore umano e culturale non comune celato dietro triviale voglia di cogliere la battuta più ardita e di travolgere le persone con la tua ilarità.

Cinico ed irriverente ma sensibile ed educato. Ironico e goffo ma profondo e dinamico. Istintivo e imprevedibile ma riflessivo e programmatico.

Ingovernabile come una nave senza timone ma capace di tornare incredibilmente in porto anche con il mare in tempesta.

Pochi giorni fa mi sei venuto a trovare in sogno e avevo creduto che ciò che la mia mente aveva creato, fosse in realtà una felice premonizione… questo sogno si è infranto.

