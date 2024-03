TIVOLI – Marco Petrini, addio all’angelo degli animali

Sui Social era seguito da 125 mila followers e contava qualcosa come 3 milioni di “mi piace”, come una star.

Si faceva chiamare “Dottor Pet”, un personaggio divenuto più famoso della meravigliosa persona che era.

Marco Petrini, il medico veterinario di Tivoli scomparso ieri all’età di 37 anni

Marco Petrini aveva 37 anni, era un medico veterinario di Tivoli che attraverso Facebook, Instagram e Tik Tok era riuscito a coniugare l’amore per gli animali e la divulgazione scientifica in modo simpatico, sarcastico, a volte irriverente ma sempre garbato.

Marco si è spento ieri, domenica 23 marzo, presso il policlinico “Umberto I” di Roma dove era ricoverato da qualche settimana a causa di un male incurabile che il medico ha affrontato senza mai abbattersi, anzi continuando a postare video sui Social, a tenere lezioni, ad assistere i suoi amati animali.

I funerali saranno celebrati domani, martedì 25 marzo, alle ore 15.30 presso la chiesa di San Francesco a piazza Trento, a Tivoli, davanti a Villa d’Este.

Marco Petrini lascia la mamma Giuseppina “Pina” Surace, il papà Enzo Petrini detto “Garibaldi”, e la sorella minore Martina.

Il Dottor Marco Petrini era specializzato nella cura degli animali esotici

Da ieri pomeriggio la sua morte prematura è stata accolta sui Social da un’ondata emotiva straordinaria, con attestati di sincera stima da parte di chi lo aveva scelto come medico del proprio pelosetto, cane o gatto che sia, o dell’animale esotico più disparato, ma anche da parte di chi lo ha sempre apprezzato per la sua gentilezza e la sua simpatia, espresse di persona e sui Social.

Nato a Tivoli, cresciuto nel quartiere La Crocetta, diplomato presso il Liceo Scientifico “Lazzaro Spallanzani, Marco Petrini era laureato alla Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo, suggellando così quell’empatia innata verso gli animali dimostrata fin da bambino.

Prima la collaborazione presso lo Studio Veterinario Tozzi di via Acquaregna a Tivoli, poi dal 2018 era entrato nello staff della “Clinica Veterinaria Guidonia” di via dell’Universo, nei pressi dell’ex kartodromo “Pista d’Oro”, come specialista nella cura degli animali esotici.

I proprietari e gli stessi pappagalli, tartarughe e serpenti sapevano bene di essere in buone mani con Marco Petrini, la cui scomparsa ha devastato i colleghi della clinica che domani dalle ore 15 alle 17 resterà chiusa per consentire allo staff di presenziare all’ultimo saluto nella chiesa di San Francesco.

Il titolare della “Clinica Veterinaria Guidonia”, il Dottor Gianluca Marchetti, era una delle rare persone alle quali un anno fa Marco Petrini aveva rivelato la sua condizione.

“Abbiamo il cuore spezzato – racconta commosso il medico veterinario di Guidonia – Dopo la chemioterapia stava meglio, speravamo in una sua ripresa e vederlo di nuovo attivo ci aveva galvanizzati.

Marco non mostrava mai il lato negativo, affrontava tutto col sorriso e lo ha fatto fino alla fine, senza avvilirsi, riuscendo perfino ad essere autoironico della sua stessa condizione”.

Dal racconto del Dottor Marchetti, emerge un Marco Petrini talmente motivato dall’amore per gli animali da continuare perfino nei mesi del calvario a curare le creature speciali, qualcuna delle quali alle prese con la sua stessa malattia.

E nello stesso periodo, da sei mesi a questa parte, a tenere lezioni di divulgazione scientifica di Medicina di Animali Esotici presso una Scuola di infermieri di Roma.

“Una persona unica – prosegue il Dottor Marchetti – ha vissuto a pieno la sua vita, si è speso fino all’ultimo per il suo amore.

Marco non era soltanto un eccellente medico, ma anche un ottimo divulgatore. Ha continuato a postare contenuti sui Social nonostante fosse visibilmente dimagrito, pallido e stanco.

Noi perdiamo un amico, la società perde un medico di rare qualità professionali e soprattutto umane”.