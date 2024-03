Quando sono arrivati gli agenti, ha raccontato di essere capitato per caso in mezzo ad una rissa e di essere stato colpito da un fendente.

Una versione che appare poco convincente ed è al vaglio degli investigatori.

Al momento l’unica certezza è che il fatto sia accaduto sabato sera nel Centro storico di Guidonia.

La vittima è un operaio 50enne dell’Albuccione, quartiere alla periferia della Città dell’Aria.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti del Commissariato di Tivoli, verso le ore 22 l’uomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 nei pressi della Pinetina di Guidonia, l’area verde comunale dedicata ai Caduti di Nassiriya, dove lunedì 19 febbraio è stato malmenato per futili motivi un pensionato di 78 anni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

I sanitari hanno riscontrato una ferita da arma da taglio alla spalla sinistra trasportandolo in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale “Sandro Pertini” di Roma.

Stando sempre ad una prima ricostruzione degli investigatori, l’operaio ferito avrebbe riferito ai sanitari di essere stato aggredito in via Leonardo da Vinci, la strada che dalla Pinetina conduce fino alla sede del Comune.

L’uomo ha raccontato che passeggiava quando si è imbattuto in una rissa e uno sconosciuto gli si sarebbe scagliato contro accoltellandolo. Stando alla versione del 50enne, l’aggressore era un giovane straniero dalle carnagione scura.

Dai primi sopralluoghi non sarebbero state rinvenute tracce di sangue nel luogo indicato dal ferito, per questo i poliziotti non escludono che l’aggressione possa essere avvenuta altrove e per motivazioni diverse da quelle riferite.