TIVOLI – Ospedale, aperto il Pronto Soccorso provvisorio

Dalle ore 8:00 di oggi, lunedì 25 marzo, il Punto di Primo Intervento è stato trasferito dalla Palestra Maramotti al piazzale interno al Presidio Ospedaliero di Tivoli, con accesso dall’ingresso di via Domenico Giuliani.

L’interno del Punto di Primo Intervento dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli

Lo annuncia la Asl Roma 5 di Tivoli in un comunicato stampa.

Un’altra immagine interna del prefabbricato che ospita il Punto di Primo Intervento dell’ospedale di Tivoli

La nuova struttura – attiva 24 ore su 24 e tutti i giorni – è una soluzione temporanea fino alla piena riattivazione del DEA di I livello ed è attualmente attrezzata per la gestione di patologie a basso livello assistenziale di carattere medico e chirurgico (es. piccole ferite, sintomi gastrointestinali, stati di malessere non definiti…), e per la presa in carico e stabilizzazione di condizioni cliniche emergenti a maggiore impatto che comportano un tempestivo trasferimento ad altri Presidi sanitari.

Il livello delle prestazioni offerte all’interno del punto di primo intervento temporaneo e la complessità delle patologie gestibili si incrementerà progressivamente insieme alla riattivazione dei servizi sanitari e delle aree di degenza all’interno del Presidio.