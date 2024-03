FONTE NUOVA – Spaccio di cocaina, pusher arrestato due volte in un mese

Un mese fa era finito in manette per lo stesso motivo, ma evidentemente non aveva imparato la lezione. Tant’è che aveva ripreso subito l’attività illecita.

Così ieri, lunedì 25 marzo, i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti E. O., un 22enne italiano di origine egiziana residente a Fonte Nuova.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, il giovane è stato notato dai militari in servizio di perlustrazione, ma quando anche lui ha avvistato gli investigatori ha tentato la fuga a piedi.

Dopo un inseguimento per le strade di Fonte Nuova il ragazzo è stato bloccato e trovato in possesso di 26 confezioni di cocaina.

Stamane, martedì 26 marzo, il Tribunale di Tivoli ha convalidato l’arresto applicando al ragazzo la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa di processo.

Già il 17 febbraio i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monterotondo lo avevano arrestato sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: in quel caso il 22enne italiano era stato sorpreso lungo la via Nomentana all’altezza di via Primo Maggio, nel centro di Tor Lupara, con 20 dosi di polvere bianca (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il Tribunale aveva convalidato l’arresto concedendogli la libertà in attesa di processo.