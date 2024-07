Tornerà ad essere un parco degno di questo nome l’area ludica interna alla Pineta di viale Roma, a Guidonia Centro. Nuove attrezzature e nuovi alberi verranno infatti donati da parte dell’Associazione “Anna Bertucci”, la Onlus intitolata alla compianta moglie di Adalberto Bertucci, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Guidonia Montecelio, e mamma di Federica e Marco Bertucci, consigliere regionale di Fdi alla Pisana.

Il parco giochi nella Pineta di viale Roma a Guidonia

Venerdì 26 luglio con la delibera numero 116 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la giunta ha concesso il nulla osta per l’installazione di nuovi giochi e per interventi di ripristino di diverse opere esistenti da parte dell’Associazione da sempre attiva sul territorio con l’organizzazione di numerose iniziative a favore di Istituzioni, Strutture ospedaliere e persone bisognose.

La compianta Anna Bertucci, scomparsa nel 2004

L’Associazione “Anna Bertucci” si occuperà del rifacimento del camminamento all’interno del parco mediante cemento stampato; del ripristino della pavimentazione mancante realizzata in sampietrini, relativa alla piazzetta rotonda, accedendo al parco sulla sinistra; della tinteggiatura e del ripristino delle assi mancanti relative alle sedute delle panchine presenti nel parco; del ripristino delle pavimentazioni antiurto, ove mancanti; oltre che della rimozione della casina in legno e di 2 giochi a molla, non più utilizzabili in sicurezza.

Il progetto prevede inoltre l’istallazione di 2 nuovi giochi a molla, rispettivamente un cavalluccio e un elefante, di un Castello Baby composto da una torre con tetto a 2 falde e una torre senza tetto, compresa pavimentazione antiurto. Previsti anche l’istallazione di una altalena doppia realizzata con pali in acciaio laccato, compresa pavimentazione antiurto, di un bilico a 2 posti con trave in alluminio e di un Gioco a molla Quadrifoglio 4 posti.

Nella donazione è compresa inoltre la piantumazione lungo il lato confinante con Viale Roma di 4 alberi Pinus Pinea.

Al termine dei lavori sarà organizzata una cerimonia di inaugurazione, alla presenza del Sindaco e delle Autorità, prevista per il 6 ottobre prossimo, in occasione del ventennale della scomparsa della Signora Anna Bertucci.