MONTELEONE SABINO – Torna la festa con la Sagra delle Fettuccine alla Trebulana e Fettuccine Aglio e Persa

L’attesa a Monteleone Sabino, in provincia di Rieti, è quasi finita ed è ormai iniziato il conto alla rovescia per l’arrivo della 25° edizione della Sagra delle Fettuccine alla Trebulana e Fettuccine Aglio e Persa.

L’appuntamento, infatti, è previsto per le giornate di sabato 3 e domenica 4 agosto 2024, presso la piazza XXIV Aprile a partire dalle 19.

Come lascia intendere il nome della sagra, le fettuccine alla Trebulana saranno le protagoniste indiscusse della serata: pasta fatta a mano e rigorosamente stesa con il mattarello, condita con un sugo rosso con piselli, funghi, pancetta affumicata e prosciutto stagionato, il tutto da completare con una generosa spolverata di parmigiano o pecorino.

Questo singolare termine deriva dall’antico nome con cui veniva chiamata Monteleone Sabino, Trebula Mutuesca.

Ma per chi non dovesse gradire questo abbinamento tradizionale, o nel caso in cui non mangi carne, durante la sagra si potrà trovare un’alternativa: le fettuccine Aglio e Persa, una pianta aromatica locale.

E se a deliziare il palato ci pensano le prelibatezze locali proposte dal menu, non può di certo mancare il divertimento post cena, proponendo due serate musicali da non perdere: sabato è prevista una serata a base di liscio, latino americano e balli di gruppo con la Colorado Band, mentre la domenica si chiuderà in compagnia della Allegrini & Trebiani Band.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Facebook e Instagram pro loco Monteleone Sabino.

(Camilla Nonni)