GUIDONIA – Far West in via Tiburtina, domani sera il sindaco incontra i cittadini di Villalba

Dal sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo riceviamo e pubblichiamo:

“La seduta di Consiglio comunale tenutasi nella giornata di ieri ha avuto al centro del dibattito l’episodio di cronaca che, sabato scorso, ha interessato la circoscrizione di Villalba.

Come ho evidenziato nel mio intervento, la rissa ha coinvolto quattro stranieri, uno dei quali destinatario di un’Ordinanza di espulsione dal nostro Paese.

L’episodio ha determinato un clima di allarme sociale che si inserisce in un contesto sociale locale, il nostro, già caratterizzato da più emergenze.

Ricordo, in tal senso, la presenza del campo nomadi abusivo presente all’Albuccione, rispetto al quale abbiamo più volte sollecitato l’intervento di quanti istituzionalmente preposti a ripristinare una condizione di legalità e di civile convivenza.

Altri insediamenti abusivi, attualmente, insistono su frazioni del comune di Tivoli ma gravitano, ugualmente, sulla realtà guidoniana.

Come relazionato in aula, questa Amministrazione ha, da tempo, messo in campo una serie di iniziative che stanno interessando, attraverso dei servizi mirati predisposti dalla Polizia Locale, il controllo delle residenze, l’emersione degli “affitti in nero” e il contrasto all’abbandono dei rifiuti in aree e spazi pubblici.

È di tutta evidenza, tuttavia, che la problematica ha una valenza nazionale e interessa quasi tutti i comuni italiani. Il maldestro e scomposto tentativo di strumentalizzare politicamente e mediaticamente l’accaduto non ha sortito l’effetto sperato, anche perché gran parte della responsabilità politica, rispetto al clima di generale insicurezza e preoccupazione che si raccoglie nel Paese, ha precise e ben individuabili competenze e responsabilità ministeriali.

L’aumento della percezione della sicurezza sociale si determina, soprattutto, con una presenza costante, e visibile, delle Forze dell’Ordine nelle “aree a rischio”. Nel frattempo, andranno migliorati e riqualificati gli spazi pubblici per renderli più sicuri e fruibili. Come pure, saranno incentivate attività formative e ricreative per giovani, per prevenire fenomeni di devianza e promuovere il senso civico. L’installazione di un numero maggiore di telecamere ci consentirà, nel frattempo, di monitorare le zone con maggiori criticità. A tutto questo si dovranno sommare programmi di inclusione, supporto e di supporto per le famiglie in difficoltà.

Invito, di nuovo, i cittadini a partecipare all’incontro pubblico che si terrà a Villalba, domani, alle ore 21:00, in piazza della Repubblica, per un confronto sulla situazione di insicurezza determinatasi nel nostro Comune, in particolare, e quella, più generale, determinata dalle politiche legate all’accoglienza”.