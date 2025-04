GUIDONIA – Calcio a 5, secondo Memorial per Stefano Salvatori

Albuccione di Guidonia celebra il suo campione a 8 anni dalla sua scomparsa.

A maggio torna la seconda edizione del “Memorial Stefano Salvatori”, un torneo amatoriale di Calcio a 5 per adulti intitolato al compianto centrocampista cresciuto nella borgata e sui campi della Lodigiani per arrivare a militare prima nel Milan Campione d’Europa ed Intercontinentale di Arrigo Sacchi, giocando al fianco di fuoriclasse del calibro di Van Basten, Gullit e Rijkaard, poi con la Fiorentina insieme a Roberto Baggio e infine in Scozia con il Hearts of Midlothian dove divenne un idolo.

Il torneo amatoriale di Calcio a 5 è organizzato dalla parrocchia Nostra Signora di Lourdes in collaborazione con la “NSL Albuccione”, l’associazione presieduta dal parroco don Daniele Masciadri, che da ottobre 2023 porta avanti il progetto “Scuola Calcio Solidale” a favore dei bambini.

L’intero ricavato della manifestazione verrà impiegato per le attività della “Scuola Calcio Solidale”.

Quest’anno all’organizzazione del torneo collabora anche il Comitato di quartiere.

A gestire il torneo saranno Cesare Ippoliti e Oscar Calì, due 50enni ex calciatori oggi allenatori della polisportiva parrocchiale e amici d’infanzia di Stefano Salvatori, insieme a Gaetano Calì.

Il torneo per adulti si terrà presso il campo in erba sintetica di calcio a 5 della parrocchia Nostra Signora di Lourdes, che il 14 ottobre 2023 è stato intitolato proprio alla memoria di un campione dello sport divenuto speranza per i bambini del quartiere (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sette le squadre partecipanti, tutte composte da ragazzi del quartiere.

La finale si disputa il 24 maggio, nella settimana dedicata alla festa patronale.