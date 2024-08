GUIDONIA – Operazione Sicurezza, la Lega: “Bene, l’abbiamo chiesta per due anni”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Operazione Sicurezza, beccati due ubriachi al volante: auto sequestrate, da Alessandro Messa, Capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Grazie alle nostre numerose proteste in consiglio comunale e nelle piazze, a quanto pare il sindaco ha deciso di agire, seppur ancora parzialmente, sul versante sicurezza.

Questo non può che farci piacere.

Ma dimostra incontrovertibilmente che avevamo ragione noi: fino ad oggi nulla era stato fatto di quello che si poteva.

Per quale ragione tanto ritardo?

Evidentemente Sindaco, assessori e consiglieri avevano altro a cui pensare. È questo il loro peccato originale.

Quando denunciavamo il degrado e l’insicurezza, proponendo azioni di intervento, la maggioranza rideva. Eravamo matti.

In politica i temi vanno affrontati con rapidità, non rimandati al giorno dopo, tantomeno a due anni dopo come in questo caso.

Questo rivela tutta la loro inadeguatezza nel governare una città come Guidonia.

Occorrono coraggio, determinazione e volontà. Tutte qualità che mancano a questa amministrazione impantanata nella palude della inoperosità.

Non ci si può arroccare a palazzo ad occuparsi delle feste di corte, facendo finta che le criticità sollevate dall’opposizione non esistano.

Guidonia ha molteplici urgenze, non si può più tollerare che l’amministrazione decida di affrontarle soltanto dopo che sia stata incalzata per mesi da noi.

Amministrazione? Bocciata.”