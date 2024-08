ROCCA SANTO STEFANO – Sagra degli gnoccacci ai funghi porcini, due le date

Tutto pronto a Rocca Santo Stefano per la Sagra degli gnoccacci ai funghi porcini, il piatto di questo borgo dell’alta Valle dell’Aniene, non lontano da Tivoli, che ha appena ottenuto il riconoscimento Deco, denominazione comune un riconoscimento di qualità per i prodotti utilizzati.

Gli Gnoccacci sono una tipica pasta rocchetana impastata solo con acqua e farina condita come da tradizione con un sugo ai funghi porcini e servita abbondantemente in concomitanza dell’omonima sagra che si svolge ogni anno durante la seconda metà di agosto.

Anche quest’anno la Sagra sarà doppia: sabato 17 agosto e sabato 24 agosto dalle ore 19.30.

Protagonisti della serata ovviamente saranno gli gnoccacci conditi coi funghi porcini o, su richiesta, col sugo di pomodoro di stagione. Per secondo piatto è prevista l’arista con funghi porcini. Le due serate si concluderanno con una cocomerata offerta dagli organizzatori.

La sera del 17 ad allietare la festa il gruppo di stornellatori romani, il 24 la cover di Lando Fiorini.

La Sagra quest’anno festeggia la XXXIX edizione ed è organizzata dal Comune, dal Consiglio dei giovani e dal Comitato Rocca in Festa.