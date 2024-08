CAPENA – Bimbo di 5 anni cade dalla finestra, è grave

Un bambino di 5 anni è caduto dal terzo piano della sua abitazione, a Capena. Il volo da otto metri ha rischiato di essere fatale per il piccolo che ora è ricoverato in condizioni disperate al policlinico Gemelli, dove è stato trasportato in eliambulanza.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 18 agosto, mentre in casa con lui c’erano la mamma, originaria del Bangladesh come il papà, e il fratellino più piccolo.

Sull’incidente ora indagano i carabinieri. Il piccolo ora si trova ricoverato in prognosi riservata, nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Gemelli.

A causa della caduta ha riportato un “gravissimo politrauma con lesioni cerebrali” oltre a varie altre fratture.

Il bambino è in sedazione farmacologica e ventilazione meccanica.