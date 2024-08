SUBIACO – Musica popolare e buon cibo: al via una nuova edizione di Rajche

Due giorni all’insegna della tradizione, musica popolare e buon cibo Subiaco aspetta solo il fine settimana per dare inizio alla 14° edizione di Rajche, radici in dialetto, prevista per sabato 24 e domenica 25 agosto 2024, organizzata dall’associazione Rajche.

Questa edizione darà la possibilità di avvicinarsi e riscoprire i sapori e i suoni della tradizione.

Sarà la passeggiata enogastronomica di sabato 24 agosto a dare il via alla 14° edizione di Rajche: per l’occasione, il centro storico di Rajche si trasformerà in un banchetto a cielo aperto, dove, in ogni stand, si potranno gustare diversi cibi della tradizione.

Ad accompagnare la passeggiata enogastronomica ci penserà la musica popolare, senza dimenticare i vini di qualità.

Tutti i piatti che si potranno gustare saranno realizzati dall’associazione Rajche e da realtà della tradizione locale, con qualche eccezione proveniente dai comuni limitrofi.

Si ricorda che alle 24 chiuderanno gli stand di somministrazione di alcolici, mentre le Rajche potranno essere utilizzate il giorno dopo, durante la Panarda.

Ma prima, alle 18 di domenica 25 agosto, si inizia con Se Sona, Se Canta, S’Abballa.

La Panarda inizierà alle 20 presso piazza Santa Maria della Valle: il termine, anticamente, indicava dei grandi banchetti offerti dai maggirenti della comunità o dai festaroli delle confraternite religiose durante ricorrenze particolari.

Ad oggi, il termine Panarda viene ancora usato per indicare le riunioni conviviali tra amici e parenti, dove non manca la musica. A chiudere questa giornata di convivialità e incontro, ci penserà “Ju Ballu della Pantasema”. (Camilla Nonni)