GENAZZANO – Preparativi in corso per la Sagra degli Gnocchi “a coa de sorica”

Genazzano è in mobilitazione per l’imminente inizio della Sagra degli Gnocchi “a coa de sorica”, prevista per i giorni 23, 24 e 25 agosto 2024.

Saranno tre serate all’insegna del buon cibo, divertimento e tanta musica: il piatto forte saranno ovviamente gli gnocchi, realizzati con la tipica forma allungata e accompagnati dai condimenti più gustosi.

Si comincia alle 20 con l’apertura degli stand gastronomici, mentre il dopo cena sarà interamente dedicato alla musica.

Venerdì 23, alle 21, si esibiranno i Semplicemente Acustici, con un tributo a Rino Gaetano e Lucio Battisti.

A seguire, alle 23, è il turno della Skasso Live con la Ska Music Band.

Il sabato, 24 agosto sempre alle 21, appuntamento con gli Onda D’urto per una serata alla volta del Rock italiano live; a seguire, invece, il cantautorato italiano dei Nùma e i Numeri a Caso.

L’ultima serata, domenica 25 agosto, si conclude con una serata dance a suon di balli di gruppo e dj set con Miki 90 Hit anni 90. (Camilla Nonni)