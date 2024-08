MONTEROTONDO – Agevolazioni e sconti per il trasporto pubblico: come presentare la domanda

I cittadini e le cittadine residenti nella Regione Lazio con reddito ISEE inferiore a 25mila euro annui hanno diritto ad agevolazioni tariffarie.

Ulteriori agevolazioni sono dedicate a chi è in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

reddito ISEE non superiore a 15mila euro/anno

minore orfano/a di uno o entrambi i genitori

mutilato e/o invalido di guerra

disabile oppure presenza nel nucleo familiare di un disabile definito ai sensi e per gli effetti della Legge 104/92

nucleo monoparentale con almeno un figlio a carico

nucleo familiare con almeno 4 figli a carico.

La percentuale di agevolazione è del 30% per tutti gli aventi diritto. È inoltre possibile usufruire di una maggiorazione dell’agevolazione, per i cittadini e le cittadine in possesso degli ulteriori requisiti indicati o per l’acquisto di più abbonamenti nello stesso nucleo familiare.

Per tutti i cittadini e le cittadine residenti nel territorio della Regione Lazio (senza limiti di reddito), il cui nucleo familiare sia già in possesso di un abbonamento annuale al T.P.L. in corso di validità acquistato a prezzo intero, è prevista una riduzione del 10% sull’acquisto di abbonamenti Metrebus validi per un numero di zone/tratte tariffarie superiori a 2.

Maggiori info e link per presentazione domanda sul portale SIRGAT:

https://agevolazionitariffarietpl.regione.lazio.it/

A seguito dell’aggiornamento del SIRGAT (Sistema Informatico Regionale Gestione Agevolazioni Tariffarie) tutti gli utenti dovranno effettuare una nuova registrazione al primo accesso, tramite identificazione digitale.

Come presentare la domanda al Comune di Monterotondo

Scadenza presentazioni domanda 30 dicembre 2024

Dopo aver effettuato l’inserimento della richiesta nel SIRGAT l’istanza dovrà essere validata consegnando al protocollo o via mail la seguente documentazione:

Richiesta in pdf

Copia del documento di identità

Copia della certificazione ISEE in corso di validità

Copia della certificazione attestante il possesso di uno dei requisiti per fruire delle maggiorazioni.

Orari protocollo: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.45 alle 12.30 – martedì e giovedì dalle 8.45 alle 12.40 e dalle 15.20 alle 17.20.

Mail: polizialocale@comune.monterotondo.rm.it