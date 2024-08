GUIDONIA – Venerdì 30 agosto l’inaugurazione di due murales

Venerdì 30 agosto alle 9.30, a Villalba, e alle 11.00, a Colle Fiorito, si terranno due cerimonie di presentazione e inaugurazione dei murales realizzati dal maestro Manuel Grillo, nella prima frazione, e Tatsiana Pagliani, di Art Tat Pag, nella seconda.

Tra i presenti il sindaco, Mauro Lombardo; l’assessore alla Cultura, Claudio Zarro; il consigliere comunale Christian Diano.

Si tratta di un progetto artistico proposto dall’Accademia Dei Romani-Fine Arts Institute, realizzato in partnership con l’Associazione Promozione Sociale “Azione Cittadina”, supportato dagli uffici dell’Assessorato alla Cultura della Città di Guidonia Montecelio, risultato vincitore del Bando “Lazio Street Art” 2^ – Edizione 2022.

Il progetto si articola nella realizzazione di un “citofono d’artista”, in mosaico, a Colle Fiorito e un murales, di 25 metri lineari, a Villalba.

Tema comune degli interventi, scelto dal maestro Gerardo Lo Russo, artista e referente per l’Accademia Dei Romani, “Il Volo”, come elemento simbolo della “Città dell’Aria”, nata attorno all’aeroporto Alfredo Barbieri, capace di mettere in relazione tra loro le diverse circoscrizioni del terzo comune del Lazio.

“Questi interventi – evidenzia il Sindaco, Mauro Lombardo – rappresentano un’apprezzata forma di rigenerazione culturale e sociale per le città. Abbelliscono gli spazi urbani, trasformandoli in luoghi d’incontro. Molto spesso, queste opere riflettono e rilanciano l’identità della comunità e i suoi valori fondanti”.

“E’ motivo di soddisfazione vedere come interventi di riqualificazione di questo genere possano impattare in maniera più che positiva sulla nostra comunità – dichiara l’assessore alla Cultura, Claudio Zarro -. Un’iniziativa, questa, alla quale ne seguiranno altre volte a valorizzare ogni frazione. Intervenire con iniziative artistiche e culturali significa donare loro una più marcata identità, trasformandole in luoghi di interesse e bellezza. Valorizzare la cultura locale crea un ulteriore legame con la propria realtà territoriale”.