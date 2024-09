MONTEROTONDO – “Hidden Truths”, storie d’amore e tradimenti nel corto di Andrea Vulcano

Racconta amori e tradimenti, ma è soprattutto una meditazione sulla complessità delle relazioni umane e sul rischio di rompere quella determinata armonia.

Andrea Vulcano, 24enne regista di Monterotondo

E’ in sintesi “Hidden Truths”, l’ultimo cortometraggio di Andrea Vulcano, 24enne regista indipendente di Monterotondo, girato nella città eretina con un cast di attori giovanissimi, tra cui Simone Serranò, Elisa Porcelli, Gianmarco Ciotti e Jaele Fo, nipote di Dario Fo.

L’opera, prodotta da Massimo Vulcano e attualmente in fase di post-produzione, esplora il fragile equilibrio tra verità e armonia nelle relazioni umane, un tema emerso dal vissuto del regista, culminato in un ispirante viaggio a Parigi.

Il regista insieme agli attori in un momento di pausa

“Insieme a Simone Serranò ed Elisa Porcelli, abbiamo creato una storia che indaga sull’amore, il tradimento e la scoperta, attraverso il racconto di due coppie i cui destini si intrecciano in modi inaspettati – racconta Andrea Vulcano – Il cuore del cortometraggio è rappresentato dalle vite di due coppie: Daniele e Sophie, Giulia e Davide.

Sophie, interpretata da Jaele Fo, è una giovane attrice italo-americana, affascinante e socievole, capace di intrecciare contemporaneamente diverse relazioni amorose. La sua carriera la porta a viaggiare costantemente tra Roma, Parigi e Milano senza mai stabilirsi in un posto fisso.

Questo stile di vita riflette il suo spirito avventuroso e la sua dedizione al lavoro”.

Giulia e Daniele sono interpretati dagli attori Elisa Porcelli e Simone Serranò

Daniele, interpretato da Simone Serranò, è un aspirante regista, timido e introverso, che si innamora perdutamente di Sophie, ma poi scopre la sua vera natura.

Giulia, interpretata da Elisa Porcelli, è una ragazza sensibile ed emotiva, che deve successivamente fare i conti con la verità.

Davide, interpretato da Gianmarco Ciotti, è un assistente alla regia, arrogante ed egoista, che mette a dura prova il suo rapporto con Giulia e l’amicizia di Daniele.

Gli attori Gianmarco Ciotti ed Elisa Porcelli in una scena del cortometraggio

“Il cortometraggio – prosegue il regista di Monterotondo – non si limita a esplorare un semplice tradimento; piuttosto, mette in discussione le ragioni sottostanti che portano Sophie e Davide a cercare fuori dalle loro relazioni ufficiali un senso di connessione e passione che sembra mancare nelle loro vite quotidiane.

Sophie trova in Davide una forma di intesa che va oltre le convenzioni e la stabilità rappresentata da Daniele.

D’altra parte, Davide, attratto dalla vitalità e dalla libertà di Sophie, si allontana dalla stabilità offerta da Giulia”.

Una pausa sul set allestito in un appartamento a Monterotondo

“Attraverso le esperienze vissute dalle due coppie presenti nel cortometraggio – conclude Andrea Vulcano – si invita il pubblico a riflettere sul messaggio centrale di Hidden Truths: il tradimento porta allo squilibrio esistenziale di una coppia attraverso la semplice rivelazione della verità, ma nonostante ciò solo con la rivelazione delle “verità nascoste” è possibile affrontarle e superarle.

Sophie e Davide, sebbene profondamente coinvolti, non sono completamente onesti con se stessi e con gli altri, e viene mostrato come le loro azioni possano distruggere legami ed equilibri. In sintesi, Hidden Truths non è solo un racconto di amore e tradimento, ma una meditazione sulla complessità delle relazioni umane e sul rischio di rompere quella determinata armonia.

Spero che il pubblico, mediante il dramma e la narrazione dei nostri personaggi, possa riflettere sulle fragilità e le forze che ci rendono umani”.

Jaele Fo in una scena del cortometraggio girato a Monterotondo

“Hidden Truths” è il quarto cortometraggio firmato dal giovane regista eretino dopo “Destini incrociati” (2022) – CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO – attualmente disponibile su Amazon Prime Video ed in distribuzione in festava nazionali ed internazionali, “Una giostra infinita” (2022) e “Nelle Mie Mani” (2023) che a breve inizieranno il proprio percorso di distribuzione.

La giovane promessa della regia ha frequentato tra il 2018-2020 il corso di cinema presso la Fondazione Its Roberto Rossellini e dopo il diploma ha avuto diverse esperienze come assistente alla regia in produzioni nazionali ed internazionali Contemporaneamente si sta occupando della produzione di un altro cortometraggio “L&L-Il bene e il male”, attualmente in fase di sviluppo.

I protagonisti di “Hidden Truths” sono Elisa Porcelli, Gianmarco Ciotti, Jaele Fo e Simone Serranò.

Elisa Porcelli, 27 anni, attrice e cantante, studia presso il laboratorio di arti sceniche diretto da Massimiliano Bruno

Elisa Porcelli, 27 anni, di origini per metà vietnamite e metà italiane, inizia i suoi studi con il corso di Acting in Camera in English diretto da Aurin Proietti. Ora studia presso il laboratorio di arti sceniche diretto da Massimiliano Bruno.

Ha preso parte a cortometraggi accademici e ha ottenuto il suo primo piccolo ruolo per il film “L’arte dei vinti” di Emanuele Lanza, prodotto dalla Green Film Production e prossimamente in uscita.

La sua passione per le arti in ogni sua forma l’ha portata nel mondo della musica attraverso il canto. Ha praticato molti sport tra i quali, equitazione, karatè, ballo latino americano e nuoto.

Gianmarco Ciotti, 24 anni, attore, studia recitazione al Laboratorio di Arti Sceniche di Massimiliano Bruno

Gianmarco Ciotti, 24 anni, nato e cresciuto artisticamente a Latina, studia recitazione dall’età di 15 anni con l’attore e regista Marco Lungo.

Specializzato in acting for films alla New York Film Academy, gira diversi cortometraggi in lingua inglese tra cui “Solace” di Nicolas Burgess e “Continuity” di Brayden Stevens.

Fa parte della compagnia teatrale CTL Lab con cui va in scena in gran parte d’Italia con lo spettacolo “Che disastro di spettacolo!” tratto da Rumori Fuori Scena. Recentemente ha interpretato Jimmy nel corto “Odi et Amo” di Nicolò De Simoni presentato al cinema in giugno, e Davide nell’ultimo lavoro di Andrea Vulcano “Hidden Truths”.

Attualmente studia recitazione al Laboratorio di Arti Sceniche di Massimiliano Bruno.

Jaele Fo, 27 anni, attrice, ballerina e modella: è la nipote del grande Dario Fo

Jaele Fo, 27 anni, è un’artista poliedrica italiana, originaria di Perugia e residente a Roma. Laureata in Scienze della Comunicazione, ha poi affinato le sue competenze presso un’accademia cinematografica della capitale.

Ha studiato recitazione con Michael Margotta e approfondito la tecnica Chubbuck con Patrizia De Santis. La sua carriera comprende diverse esperienze in spot pubblicitari e videoclip musicali di artisti come Måneskin, Leon Faun, Massimo Pericolo, Sottotono ed Elephant Brain.

Nel mondo del cinema, ha recitato come protagonista in un cortometraggio diretto da Lorenzo Iovine e prodotto da Saturnia Pictures, attualmente in concorso nei festival del 2024, oltre a partecipare ad altri tre cortometraggi.

Oltre alla recitazione, Jaele si dedica alla danza, alla stand-up comedy e lavora come modella, dimostrando grande versatilità e talento nel panorama artistico contemporaneo.

Simone Serranò, attore 24enne, frequenta il Laboratorio di Arti Sceniche diretto da Massimiliano Bruno

Simone Serranò, 24 anni, originario di Augusta, si forma artisticamente mediante corsi intensivi ed acting coach tra Augusta, Milano e Roma dove attualmente frequenta il Laboratorio di Arti Sceniche diretto da Massimiliano Bruno.

Come esperienze lavorative ha partecipato ad un programma televisivo, diversi videoclip musicali e cortometraggi da co-protagonista e protagonista. Oltre la recitazione pratica arti marziali, suona la chitarra e canta.