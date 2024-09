GUIDONIA – Utenze fantasma, strade trasformate in discarica

Si chiamano volgarmente “utenze fantasma”, ma il termine si riferisce anche a quelle abitazioni sconosciute alla pubblica amministrazione e prive di un regolare contratto per usufruire del servizio di raccolta differenziata.

Sacchi di rifiuti abbandonati in via Alcide De Gasperi a ridosso della Tiburtina

Un fenomeno largamente diffuso tra l’Albuccione Vecchio e Borgo Santo Spirito, due quartieri di Guidonia Montecelio e Tivoli nati spontaneamente sui terreni dell’ex Pio Istituto Santo Spirito, oggi proprietà della Asl Roma 5.

Altra spazzatura abbandonata lungo le strade dell’Albuccione a Guidonia

Il risultato è nella documentazione fotografica inviata alla redazione del quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv da parte dei residenti ad Albuccione, quartiere periferico della Città dell’Aria, attualmente sotto la lente del Comune per lo smantellamento del campo rom abusivo adiacente alla scuola materna ed elementare.

L’aiuola dell’albero di via Enrico Berlinguer trasformata in discarica

Le immagini documentano una vera e propria invasione di sacchi di rifiuti lungo via Enrico Berlinguer e soprattutto via Alcide De Gasperi, strada parallela a via dell’Albuccione e sede di varie attività artigianali.

I rifiuti vengono scaricati anche davanti ai cancelli delle attività artigianali

“Va avanti così da venti giorni – scrivono gli abitanti in un accorato appello all’amministrazione comunale attraverso il quotidiano Tiburno.Tv – Il problema riguarda anche le vie limitrofe: la situazione sarebbe anche peggiore se non fosse per noi residenti che puliamo”.