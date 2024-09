MARCELLINA – Premio internazionale “Ginestra d’Oro”, parata di stelle della Danza

Si terrà sabato 7 settembre alle ore 21.00 in Piazza Cesare Battisti nel Comune di Marcellina la 24esima edizione del Premio Internazionale Ginestra d’Oro per la Danza, il riconoscimento annuale dedicato al mondo della danza e della cultura organizzato dal Giornale della Danza, La scuola di danza La Gioia di Danzare e la Proloco di Marcellina, con il Patrocinio del Comune di Marcellina.

La Direzione Artistica è di Sara Zuccari mentre il giornalista Emilio Carelli è il Presidente della Giuria, che in 22 edizioni a Marcellina ha insignito più di 100 personalità portando lustro e successo al Comune diventando uno degli eventi più seguiti dell’area della sabina e della Valle dell’Aniene.

I premiati della 24esima edizione del Premio Internazionale Ginestra d’Oro sono:

Eleonora Abbagnato

La prima danzatrice italiana étoile del Teatro dell’Opera di Parigi, oggi Direttrice del Corpo di Ballo e della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma

Vladimir Derevinako

Étoile Internazionale

MariaGrazia Garofoli

Già prima ballerina della Fenice di Venezia e Direttrice del corpo di ballo dell’Arena di Verona

AnnaMaria Galeotti

Direttrice dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma

Giuliano Peparini

Direttore artistico, regista e coreografo di fama internazionale

Marianna Suriano

Prima Ballerina del Teatro dell’Opera di Roma

Alessio Rezza

Étoile del Teatro dell’Opera di Roma

Irina Kashkova e Paolo Boncompagni

Fondazione For Dance e Direttore Artistico e Organizzativo del Concorso Internazionale di Spoleto

Antonio Desiderio

Managaer Internazionale di Danza e Opera

Ermanno Sbezzo

Coreografo Internazionale e delle più importanti danzatrici tra cui Eleonora Abbagnato

Francesca Bernabini

Direttore Danzaeffebi, giornalista e critico di danza, Giudice programma Amici di Maria De Filippi

Il premio, che nasce per iniziativa della Scuola di Danza La Gioia di Danzare diretta da Sara Zuccari, giornalista, maestra di danza e coreografa, critico e storico di danza, e Direttore Artistico della Kermesse, nel corso delle precedenti edizioni il premio Internazionale Ginestra d’Oro è stato conferito a personalità di spicco di livello internazionale del mondo della danza e del balletto, per citarne alcuni, come: Carla Fracci, Raffaella Carrà, Pippo Baudo, Claudio Baglioni, Mara Venier, Renzo Arbore, Fabrizio Frizzi, Giorgia Meloni, Roberto Bolle, Raffaele Paganini, Don Lurio, Fabrizio Mainini, Misha Van Hoecke, Lindsay Kemp, Valter Zappolini, Andrè De La Roche, Silvio Oddi, Kledi Kkadiu, Ugo dell’Ara, Alberto Testa, Rossella Brescia, Igor Yebra, Franca Bartolomei, Laura Comi, Gaia Straccamore, Alessandra Amato, Alessandro Riga, Claudio Coviello, Luciano Cannito, Paola Jorio, Margherita Parrilla, Elettra Morini, Alessandra Celentano, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi e tanti altri..

Nel 2006 l’ètoile mondiale Carla Fracci venne insignita del Premio Internazionale Ginestra d’Oro e in quell’occasione gli venne conferita la “Cittadinanza Onoraria di Marcellina”, evento che vede una targa affissa per ricordare il memorabile evento all’interno dell’edificio del Comune di Marcellina.