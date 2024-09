GUIDONIA – Pd e Cgil in piazza per raccogliere le firme contro l’Autonomia Differenziata

Il Partito Democratico di Guidonia Montecelio scende in piazza per raccogliere, anche nella Città dell’Aria, le firme necessarie ad indire il referendum abrogativo della legge sull’Autonomia Differenziata, voluta dal governo Meloni.

L’appuntamento è per domani, mercoledì 4 settembre, in Piazza San Giuseppe Artigiano, a Villanova di Guidonia, dove dalle ore 18.00 sarà presente un gazebo, organizzato congiuntamente alla Cgil Spi Roma Est.

Qui i cittadini interessati potranno sottoscrivere i moduli per la richiesta del referendum abrogativo.

All’iniziativa saranno presenti anche esponenti locali dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia).

“Grazie a questo appuntamento, organizzato insieme alle Cgil Spi Roma Est, anche i cittadini del comune di Guidonia Montecelio avranno la possibilità di dire no all’Autonomia Differenziata, una legge che noi consideriamo iniqua, destinata a dividere il paese e ad aumentare le disuguaglianze sociali – spiega il segretario cittadino del Pd Daniele Bongi –Auspichiamo una larga partecipazione della cittadinanza e invitiamo tutte le altre forze politiche locali che non si riconoscono in questa scellerata legge ad essere presenti e a contribuire alla raccolta firme”.