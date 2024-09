GUIDONIA – Città più sicura, si abbattono 28 pini sulla Maremmana

Il Comune di Guidonia Montecelio annuncia che in previsione dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e del marciapiede di via Maremmana Inferiore, nel quartiere di Villanova, è programmato l’abbattimento e il deceppamento di 28 alberi di pino domestico (pinus pinea) e la successiva ripiantumazione di nuove essenze arboree nel prossimo autunno.

Per eseguire gli interventi è stata individuata una viabilità alternativa, disciplinata da apposita Ordinanza della Polizia Locale e dalla segnaletica provvisoria che sarà apposta nel tratto interessato.

Saranno divisi in tre fasi, con altrettanti differenti percorsi viari, i cui dettagli saranno comunicati successivamente:

1) da lunedì 9 a mercoledì 11 settembre è previsto l’abbattimento di 11 pini nel tratto tra via Salvo D’Acquisto e via Cesare Battisti;

2) giovedì 12 settembre è previsto l’abbattimento di 4 pini nel tratto tra via Cavour e via Guerrazzi;

3) venerdì 13 settembre, oltre ad essere il giorno di mercato settimanale, è uno dei primi giorni di inizio dell’anno scolastico e non saranno, pertanto, applicate modifiche alla viabilità per non arrecare ulteriori disagi ai residenti e alla circolazione stradale;

4) da lunedì 16 a giovedì 19 è previsto l’abbattimento di 13 pini nel tratto compreso tra via Giuseppe Mazzini e via Silvio Pellico.

“Si tratta di interventi programmati da tempo, che andranno a mettere in sicurezza i tratti stradali interessati. Ci scusiamo per l’inevitabile disagio che i lavori comporteranno alla fluidità della circolazione e ai residenti ma, al termine degli stessi, avremo riqualificato quest’area”, dichiara l’assessore Andrea Mazza.