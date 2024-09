PALOMBARA SABINA – Calcio, i rossoblu passano al secondo turno della Coppa Italia

Tutto è pronto allo stadio “Giovanni Torlonia” per il debutto dell’Asd Palombara nel campionato di Promozione 2024/25. La prima partita si giocherà in casa contro il Settebagni, domenica 8 settembre alle ore 15,00.

Superate le difficoltà estive, che ha visto disfarsi la bella squadra che con onore aveva saputo conquistarsi la promozione, il presidente Lucio Francucci e il DS Fausto Gizzi non si sono persi d’animo e si sono messi al lavoro per ricostruire una squadra che potesse ben figurare nell’impegnativo campionato di Promozione.

Si è quindi iniziato a gettare le basi con l’ingaggio di un due tecnici d’esperienza come Pino Di Pietro e Stefano Pucella ai quali è stato affidato un gruppo eterogeneo calciatori: un mix tra gioventù ed esperienza maturata anche nei campionati di categoria superiore.

I risultati positivi che la squadra ha conseguito nelle partite amichevoli di preparazione, fanno ben sperare per il campionato 2024/25, così come il passaggio del turno di Coppa Italia, domenica scorsa 1° settembre, sul campo del Castelverde. Una partita, questa, combattuta e risolta ai calci di rigore, con l’ultimo penalty parato dal bravo portiere Pesci. Un ruolino di marcia non di poco conto che dà fiducia a tutto l’ambiente e rafforza la consapevolezza di ben figurare alla squadra.

Purtroppo, in allenamento il difensore Alessandro Spaccatrosi ha subito un infortunio di cui sono in corso gli accertamenti per conoscerne l’entità. Al bravo calciatore palombarese gli auguri perché possa tornare a dare il suo valido contributo al più presto. La società si è premunita aggiungendo alla rosa il centrocampista Mario Di Ventura, che vanta esperienze in Serie D, Eccellenza e Promozione.

Ma l’Asd Palombara non è solo la prima squadra, perché la Società annovera sei compagini giovanili che vanno dalla Under 19 alla Under 14 e che parteciperanno ai rispettivi campionati provinciali.

La Under 15 gareggerà, invece, nel Campionato Regionale grazie al 1° posto guadagnato nel suo girone lo scorso anno. Una vittoria esaltante, frutto di uno score di risultati di alto livello: Punti 54, vittorie 17, pareggi 3, nessuna sconfitta, rete inviolata 12 volte, gol fatti 99 e subiti 12.

Per questo brillante risultato conseguito, la squadra dei giovani campioni, accompagnata dai tecnici e dai dirigenti, a fine campionato è stata ricevuta e premiata nella sala Municipale dal sindaco onorevole avvocato Alessandro Palombi, che ha salutato con queste belle parole: “Sono orgoglioso dell’ottima gestione e dei risultati sportivi ottenuti dalla società del presidente Lucio Francucci, persona con la quale si è creata una sinergia, dal momento del suo arrivo nel mondo del calcio, che ho trovato unica nei diciassette anni in cui ricopro il ruolo di assessore allo sport prima e, di sindaco poi”.

Da qualche giorno le squadre Under 16 di mister Ciccotti e della Under 14 di mister Gizzi si sono trasferite, la prima a Pescasseroli e la seconda ad Alfedena, per un soggiorno/ritiro dove, al fresco delle montagne abruzzesi, hanno iniziato la preparazione per il prossimo campionato.

Lunedì prossimo, 9 settembre, anche la Scuola Calcio riprenderà l’attività di base dei bambini che si cimenteranno nelle gare della vicina stagione.

Per l’occasione l’ex calciatore Marco Marchionni ha fatto pervenire alla Società un messaggio audio di saluto e l’augurio di buona fortuna per la imminente stagione sportiva, con una raccomandazione per questi bambini, che il loro più che un impegno agonistico sia principalmente divertimento.

Non ci sarebbe bisogno di ricordarlo, ma Marco Marchionni, un compaesano della frazione di Cretone e che è stato un vanto per Palombara, ha militato in squadre come la Juventus, la Fiorentina, il Parma e ha vestito anche la maglia della Nazionale maggiore, ora fa l’allenatore.

Fonte Palombara Calcio

(Angelo Gomelino)