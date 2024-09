Un anno di successi, un anno di “Cibum”.

Lunedì 9 settembre festeggia insieme ai clienti il primo anno di attività il ristorante di via Santa Lucia 118, a Fonte Nuova. Dalle ore 18 alle 20 aperitivo offerto con musica dal vivo e a seguire una cena degustazione su prenotazione a base delle specialità del locale che in 12 mesi ha già fatto tendenza.

Cene gourmet, pranzi di lavoro, e numerosi eventi a tema tra cui “Amor di Sicilia”, evento realizzato con il contributo del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranita’ Alimentare e delle Foreste (MASAF) che ha visto protagonisti quattro formaggi Siciliani DOP.

“Cibum” è un meraviglioso locale in grado di ospitare e festeggiare qualsiasi appuntamento importante: dalla cena romantica a un’ottima pizza in compagnia, dal compleanno speciale ad un evento aziendale, i clienti possono assaporare la succulenta carne alla brace di eccezionale qualità, i prodotti DOP e la vasta proposta di sushi rigorosamente home made, in un ambiente elegante e raffinato.

CIBUM vi aspetta lunedì 9 settembre in via di Santa Lucia 118 dalle ore 18.30 per festeggiare con tutti voi UN ANNO DI SUCCESSO.