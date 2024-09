CASTEL MADAMA – Gemellaggio col Comune de La Roda de Andalucia in nome dell’olivo

Nella serata di ieri, venerdì 7 settembre, una delegazione dell’Amministrazione Comunale di Castel Madama e del Comitato Gemellaggi ha rinnovato il patto di amicizia e gemellaggio tra i comuni de La Roda de Andalucia e Castel Madama.

La delegazione castellana in Spagna e la stretta di mano tra i sindaci Michele Nonni e Juan José Carnerero Aguilar

Il legame è nato nel nome dell’olivo che annovera La Roda tra i produttori più conosciuti a livello internazionale e il borgo castellano quale centro principale in Italia dell’industria della lavorazione e trasformazione dello stesso.

La foto istituzionale dei rappresentanti dei Comuni di Castel Madama e La Roda de Andalucia

“Sono emozionato nel poter suggellare oggi il ventesimo anniversario del patto di amicizia e gemellaggio tra la vostra comunità e quella di Castel Madama, che mi onoro di rappresentare – ha detto il Sindaco Michele Nonni durante la cerimonia ufficiale – Un patto di fratellanza nato nella forza della pianta di olivo, universalmente riconosciuta quale simbolo di pace e speranza e simbolo dei valori fondanti su cui si basano con orgoglio le nostre comunità: terra, lavoro, famiglia, tradizione e progresso.

È da questa premessa fondamentale che è nato il Patto di Amicizia e gemellaggio venti anni fa, ed è da questa pietra miliare che siamo oggi a riconfermarne i valori”.

“A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza – ha aggiunto Michele Nonni – ringrazio il Sindaco Juan José Carnerero Aguilar per l’ospitalità, con l’auspicio che occasioni come queste siano la base di durature strutture di dialogo e di incontro tra poteri e comunità locali, che ne rendano concreto il concetto di scambio e crescita socio-culturale”.

“Grazie all’Amministrazione della città de La Roda de Andalucia – interviene la Presidente del Consiglio Luisa Troìa – e al comitato gemellaggi di Castel Madama per l’organizzazione di queste giornate, a Giovanni De Luca che ha realizzato e donato un dipinto per l’occasione, a Vincenzo Salviani per aver donato un libro sui costumi tradizionali e alle aziende elaiotecniche Ficacci Olive, Salviani e Madama Olive per averci omaggiato dei loro prodotti offerti alla citta de La Roda”.