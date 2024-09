TIVOLI – Pitbull uccide Sansone, il Delegato agli Animali: “Patentino obbligatorio”

Sansone, il meticcio di 13 anni azzannato e ucciso da un pitbull in via Empolitana a Tivoli

In riferimento all’articolo TIVOLI – Si sfila il collare, pitbull senza museruola uccide Sansone in via Empolitana, da Antonello Livi, Delegato del Sindaco di Tivoli alla Tutela degli Animali, riceviamo e pubblichiamo:

Antonello Livi, Delegato del Sindaco di Tivoli alla Tutela degli Animali

“Il problema è ben noto all’amministrazione comunale.

In merito agli ultimi episodi verificati nei mesi precedenti ed in questi giorni, sono stati avviati dei colloqui con la Fnovi (Federazione nazionale ordine dei veterinari italiani), con Opes e con la Asl Veterinaria al fine di integrare l’attuale regolamento della tutela e benessere animali, prevedendo l’introduzione del patentino obbligatorio per cani potenzialmente pericolosi.

In particolar modo sarà valutato anche il fatto per alcuni di essi di indossare la museruola obbligatoria pur se non prevista dall’ordinanza Martini”.