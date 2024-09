TIVOLI – Promuovere la Città nel mondo, patto d’amicizia con la Cina

Si è tenuto venerdì 6 settembre l’incontro internazionale tra il Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi e la delegazione cinese del distretto di Fengtai.

La foto di gruppo con la delegazione cinese del Distretto di Fengtai

L’incontro, organizzato dall’associazione Vinci Cultura di Alessandro Petrini e Daniele Pinti, è culminato con una tavola rotonda alla quale ha preso parte anche l’assessore Vincenzo Tropiano e con la firma della “Letter of Friendship”.

“Tivoli in the world” è uno dei punti all’interno del nostro programma elettorale – ha detto il sindaco Marco Innocenzi – Rendere la nostra Città conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo, attraendo turisti e sviluppando importanti rapporti turistico-culturali.

Una missione semplice? No, ma con le idee, la volontà e la voglia di fare il bene di Tivoli, si può raggiungere qualsiasi risultato.

Il sindaco Marco Innocenzi dona alla delegazione cinese il libro sulla “Tivoli medievale”

Alla delegazione cinese del Distretto di Fengtai ho voluto dare in dono un libro sulla “Tivoli medievale”, per far conoscere loro le meraviglie della nostra Città.

Abbiamo sottolineato il rapporto plurisecolare di amicizia tra i nostri rispettivi popoli, condividendo l’idea che attraverso il dialogo e l’aiuto reciproco ci si può arricchire e crescere vicendevolmente.

La firma della “Letter of Friendship” rappresenta un punto importante per mostrare quanto Tivoli sia ammirata e quanto, come Amministrazione, vogliamo farla crescere internazionalmente.

Grazie a Vinci Cultura per aver dimostrato, ancora una volta, vicinanza ed amore per il nostro territorio”.