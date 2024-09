GUIDONIA – I 90 anni di Costantino Giubilei, gli auguri dell’amministrazione comunale

Una cerimonia scandita dai ricordi e dalle emozioni, quella tenutasi in Sala Giunta stamane, venerdì 13 settembre. Il festeggiato è il fotografo “per eccellenza” di Guidonia Montecelio: 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐆𝐢𝐮𝐛𝐢𝐥𝐞𝐢.

Costantino Giubilei fotografa il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo

Costantino domani festeggerà i suoi 90 anni, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, in piazza San Giovanni, a Montecelio.

L’Amministrazione ha voluto incontrarlo in una piccola cerimonia per consegnargli, ufficialmente, una pergamena nella quale si esprime la riconoscenza per l’attività fin qui è svolta al servizio della comunità, che ancora continua ed è scandita dalle molteplici iniziative di cui è organizzatore e protagonista.

Un momento della cerimonia di stamattina presso il Comune di Guidonia Montecelio

Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il Sindaco Mauro Lombardo, il Vicesindaco Paola De Dominicis, il Consigliere comunale Alfonso Masini, il dirigente Aldo Cerroni.