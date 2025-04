TIVOLI - Furto sul pullman in sosta: derubati i ballerini arrivati dalla Puglia

Borseggiatori in azione a Tivoli nella giornata di ieri, domenica 13 aprile.

A farne spese sono stati alcuni ballerini arrivati dalla Puglia per partecipare al “Choreographyc Dance Festival” tenutosi presso il Palasport Paolo Tosto di Via Empolitana.

I danzatori di Latin Style hanno fatto ritorno a casa “alleggeriti” di carte di credito, bancomat, postpay e contanti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, durante la mattinata di ieri il gruppo di ballerini pugliesi ha raggiunto a bordo del pullman l’impianto sportivo dove era in programma la terza giornata della manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali (FIDESM), dal Coordinamento Italiano Danza Sportiva (CIDS) e dal CIBS – Comitato Italiano Ballo Sportivo.

Lasciata la comitiva agli Arci, verso mezzogiorno il conducente ha fatto ritorno all’Hotel Duca d’Este di via Tiburtina a Tivoli Terme dove era alloggiato, e ha parcheggiato il pullman in via Emilio Salgari, la strada adiacente all’albergo e al Centro commerciale “Le Palme”.

L’autista ha pranzato e riposato fino alle ore 17.

Quando è andato a riprendere il bus, il conducente ha trovato la sorpresa: ignoti erano riusciti a forzare la portiera anteriore destra e a intrufolarsi all’interno frugando all’interno di borse e bagagli degli atleti.

Nel sacco sono finite carte di credito e circa 1.500 euro in contanti.

Il furto è stato denunciato alla Polizia di Stato.