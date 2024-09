FIANO ROMANO – Autonomie Locali, il Sindaco eletto tra i componenti del Consiglio Nazionale

Ieri mattina, giovedì 12 settembre, si è tenuto presso l’aula “Giulio Cesare” in Campidoglio il XX Congresso di ALI Nazionale, l’Associazione Autonomie Locali Italiane di circa 2.500 comuni, province, regioni, comunità montane, costituitasi nel 1916 e da sempre impegnata per la crescita democratica e civile del Paese attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali.

Tra i punti oggetto di discussione e all’ordine del giorno, l’elezione del nuovo Presidente nazionale.

Prima dell’ufficializzazione della nomina come nuovo presidente del sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, il presidente uscente Matteo Ricci ha ringraziato e salutato i colleghi e le colleghe presenti raccogliendo applausi e attestazioni di stima da parte dei Sindaci per il lavoro svolto durante il suo mandato.

Tra i membri del Consiglio Nazionale è stato eletto anche il Sindaco di Fiano Romano, Davide Santonastaso:

“Orgoglioso di far parte di questa grande famiglia di amministratori e amministratrici locali, uomini e donne che fanno della responsabilità un presidio di sicurezza per tutti i cittadini – ha commentato il sindaco Santonastaso – Ringrazio Matteo Ricci per aver portato avanti alacremente un compito importante suggellato da una lunga storia, quella di ALI, che ha alle spalle grandi ideali e fondatori.

Auguro oggi al nuovo Presidente, Roberto Gualtieri, di portare avanti il prestigio di ALI come realtà impegnata per la crescita democratica e civile del Paese attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione dei Comuni prima di tutto.

La prima battaglia è quella contro l’Autonomia differenziata, per non spaccare il nostro Paese e per non privare i nostri territori e i nostri cittadini di risorse, democrazia e dignità. Buon lavoro a tutti e a tutte noi“.