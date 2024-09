NAZZANO – Incidente in autostrada, traffico interrotto sulla A1

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 settembre 2024, verso le 18:50 circa, l’autostrada A1 è stata teatro di un incidente all’altezza di Nazzano, che ha visto coinvolto un tir che trasportava automezzi, per la precisione un camioncino e un grande carrello elevatore.

Immediata la chiusura del tratto stradale interessato dall’incidente a causa del traffico che si è creato a seguito dell’accaduto.

Altrettanto tempestivo, inoltre, è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco della sezione di Montelibretti, inviati dalla sala operativa di Roma, che sono stati costretti a raggiungere la polizia stradale presso il casello di Fiano Romano, per poi percorrere diversi chilometri contromano e prestare soccorso sull luogo dell’incidente.

Non risultano feriti, anche se rimane ancora chiuso il tratto di autostrada al km 524 in direzione sud Nazzano: sul posto, infatti, i Vigili del Fuoco stanno lavorando per liberare la carreggiata.

Sono ancora da accertare le cause che hanno provocato l’incidente.

(Camilla Nonni)