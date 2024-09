GUIDONIA – Daniela Circelli, oggi l’ultimo saluto alla vittima del pirata: è lutto cittadino

Si svolgeranno stamane, sabato 14 settembre alle ore 11, presso la chiesa della Beata Vergine di Loreto, a Guidonia, i funerali di Daniela Circelli la 39enne di Guidonia Centro, dipendente Amazon e mamma di due figli, travolta da un’auto pirata e abbandonata senza vita sull’asfalto di via Tiburtina nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Raccogliendo la spontanea partecipazione dei sentimenti dell’intera cittadinanza, il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo con l’ordinanza numero 359 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – ha proclamato il lutto cittadino e l’esposizione delle bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici comunali per manifestare in modo solenne il dolore della Città per la perdita e per le circostanze che l’hanno ingenerata, stringendosi intorno ai familiari e agli amici di Daniela ed alla vicina comunità tiburtina colpita dal tragico evento.

Alla funzione è prevista la partecipazione del sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo e del sindaco di Tivoli Marco Innocenzi, che giovedì sera sono già intervenuti alla fiaccolata organizzata dagli amici di Daniela Circelli, per testimoniare alla famiglia della vittima la vicinanza delle due comunità.